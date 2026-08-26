Trump yönetiminden göçmen vizelerine fren: Tüm başvurular durduruldu

ABD’de Trump yönetimi, göçmen vizelerine yönelik inceleme sürecini yeniden düzenlemeye başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, tüm göçmen vizesi başvurularının geçici olarak durdurulduğunu doğruladı.

Yeni uygulamanın, ABD’ye göç etmek isteyen kişilerin gelecekte kamu yardımlarına ihtiyaç duyup duymayacağının daha kapsamlı biçimde değerlendirilmesini amaçladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre uygulama ağustos ayının başında ABD’nin tüm büyükelçilik ve konsolosluklarında başlatıldı.

Konsolosluk görevlilerine yeni değerlendirme kriterleri konusunda “kapsamlı eğitim” verilmesi nedeniyle vize randevularının yeniden düzenlendiği bildirildi.

Bakanlığın yılın başından bu yana yeni yönergeler ve eğitim programları üzerinde çalıştığını belirten yetkili, amaçlarının tüm konsolosluk görevlilerinin vize başvurularını “kapsamlı ve tutarlı biçimde” değerlendirmesini sağlamak olduğunu söyledi.

RANDEVULAR İPTAL EDİLDİ

Financial Times’ın haberine göre, daha önce göçmen vizesi mülakatı için tarih alan bazı başvuru sahiplerine randevularının iptal edildiğini bildiren e-postalar gönderildi.

Başvuru sahiplerine yeni mülakat tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Ancak iptal edilen randevuların ne zaman yeniden planlanacağına ilişkin henüz net bir takvim bulunmuyor.

Trump yönetimi, yeni uygulamayla ABD’ye göç edecek kişilerin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalinin daha sıkı inceleneceğini savunuyor.

Söz konusu yaklaşım, ABD göçmenlik hukukunda “public charge” olarak bilinen ve kişinin kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalini değerlendiren uygulamayla bağlantılı görülüyor.

Trump yönetimi daha önce de aynı gerekçeyle göçmenlik başvurularını sınırlandırmaya çalışmıştı. Yönetimin belirlediği 75 ülkeden yapılan başvuruları da kapsayan önceki uygulama, kısa süre önce federal bir yargıç tarafından engellenmişti.

SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNANLARIN VİZELERİ DE HEDEFTE

Trump yönetimi bu hafta ayrıca, ABD’ye turistik veya ticari vizeyle girdikten sonra sığınma başvurusunda bulunan kişilerin vizelerini iptal etmeye yönelik yeni bir plan açıkladı.

Yaklaşık 200 bin sığınma başvurusunda bulunan kişinin uygulamadan etkilenebileceği belirtiliyor. Planın hayata geçirilmesi halinde bunun ABD tarihindeki en kapsamlı toplu vize iptallerinden biri olabileceği ifade ediliyor.

Uygulamanın ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülmesi planlanıyor.

Trump döneminde vize başvurularına yönelik başka kısıtlamalar da devreye alındı.

Başvuru sahiplerinin sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi ve vize işlemlerine yönelik ek maliyetler getirilmesi, son dönemde uygulanan yeni önlemler arasında yer aldı.

Trump yönetimi ayrıca ABD’ye sığınma ve mülteci kabulünü sınırlandırmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulundu. Şubat ayında bir federal yargıç, yönetimin ABD mülteci sistemini tamamen askıya alma girişimini engellemişti.