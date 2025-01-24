Trump'a gümrük vergisi yanıtı: Bedelini en çok Amerikalılar ödeyecek

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:39

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:39

Görevden ayrılmaya hazırlanan Kanada Başbakanı Trudeau, başkent Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın bu planı uygulaması durumunda Kanada'nın misilleme tarifeleriyle karşılık vereceğini ve Amerikalı tüketicilerin neredeyse her şeyin fiyatında artış göreceğini söyledi.

Trudeau, Trump'ın Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi halinde Amerikalı tüketicilerin daha fazla bedel ödeyeceğini ifade ederek "Bunu Trump'ın da isteyeceğini sanmıyoruz" dedi.

Trump, yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulama planının 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girebileceğini söylemişti.

Donald Trump'ın, Amerika'nın Meksika'dan sonra en büyük ikinci ticaret ortağı olan Kanada'yı hedef alması otomobil, kereste ve petrol pazarlarını altüst etme riski taşıyor. Bu durum ABD'li tüketicilere hızlı bir şekilde yansıyabilir.

Kanada'nın zengin petrol kaynaklarına sahip Alberta eyaletinin Başbakanı Danielle Smith, Trump’ın Kanada petrolüne vergi koyması halinde bazı Amerikan eyaletlerinde benzin fiyatlarının galon başına 1 dolardan fazla artabileceğini söyledi.

Trump, ABD'nin Kanada'ya ihtiyaç duymadığını ifade etse de Amerika'nın günlük tükettiği petrolün neredeyse dörtte biri Kanada'dan geliyor.

Amerika'nın kuzey komşusu ayrıca ABD'nin ihtiyaç duyduğu 34 kritik mineral ve metalin yanı sıra çelik, alüminyum ve uranyumun en büyük yabancı tedarikçisi konumunda.

Her gün yaklaşık 2,7 milyar dolar değerinde mal ve hizmet iki ülke sınırından geçiyor. Kanada, 36 ABD eyaleti için en büyük ihracat destinasyonu konumunda.

MİSİLLEME TARİFLERİ KOYABİLİR

Kanada Başbakanı Trudeau, "ABD, enerji, kritik mineraller ve Trump'ın vadettiği ekonomik büyümeyi sağlamak için ihtiyaç duyduğu ürünler konusunda Kanada ile daha fazla çalışmalı. Bu bizim öncelikli tercihimiz" ifadelerini kullandı.

Trudeau, tarifelerin uygulanmasına karşılık güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını dile getirerek bu tarifelerin en kısa sürede kaldırılması için çalışacaklarını söyledi.

Trump’ın sınır meselesine hala takıntılı olduğunu belirten Trudeau, "ABD'ye giren yasa dışı uyuşturucuların ve ABD’ye giren göçmenlerin yüzde birinden daha azının Kanada’dan geldiğini vurguladık. Ancak yine de 1 milyar dolardan fazla yatırım yapıyoruz ve sınırımızı güçlendiriyoruz" diye konuştu.

Kanada, Trump’ın tehdidini gerçekleştirmesi durumunda Amerikan portakal suyu ve bazı çelik ürünlerine misilleme tarifeleri koymayı değerlendiriyor.

Trump, ilk döneminde Kanada'ya yönelik daha yüksek tarifeler uyguladığında, Ottawa yönetimi de 2018’de milyarlarca dolarlık yeni vergileri ABD’ye karşı misilleme olarak duyurmuştu.