İtalyanlar duyurdu... Beşiktaş'ta sol kanada sürpriz aday!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Viborg forması giyen Serginho ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyanlar duyurdu... Beşiktaş'ta sol kanada sürpriz aday!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 18:03

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte devre arası takviyeler için çalışmalar da hızlandı.

Siyah-beyazlıların, Viborg forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Serginho ile ilgilendiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ESPANYOL

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş ile birlikte İspanya'dan da Espanyol'un Serginho'ya ilgisinin olduğu belirtildi.

Viborg'ta bu sezon 15 maçta süre bulan Serginho 3 gol attı ve 13 asist yaptı.

Asıl mevkisi sol kanat olan 23 yaşındaki futbolcu, on numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 1.7 milyon Euro olarak gösterilen Serginho'nun kulübü Viborg ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Etiketler: #Serginho #beşiktaş #Viborg

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