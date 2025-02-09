Trump'a 'Netanyahu' yanıtı: 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'

Yayınlanma: 09.02.2025 - 20:53

Güncelleme: 09.02.2025 - 20:53

Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Sadun, Filistinlilerin Gazze'den zorla üçüncü ülkelere sürülmesini teklif eden ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarını, bunları destekleyen İsrail ve müttefiklerini eleştirdi.

Sadun, Trump'ın Orta Doğu politikalarını "dikkatsiz, uzman tavsiyesinden ve diyalogdan uzak; tek taraflı olduğu" şeklinde eleştirerek, "siyonistler ve müttefiklerinin Suudi liderliğini, basın baskısı ve siyasi manevralarla manipüle edemeyeceğini" belirtti.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Arap ülkelerine sürülmesi teklifine karşı çıkan Sadun, şunları kaydett:

"ABD'nin politikası egemen toprakların hukuksuz işgali ve buranın sakinlerinin etnik temizliğini içeriyor. Bunlar İsrail'in yaklaşımlarının aynısı ve uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suç sayılıyor. İsrail'in çıkışını ve ilerleyişini gören herkes bilir ki bu plan siyonist yapı tarafından hazırlanmış, kürsüden okusun diye Beyaz Saray'daki müttefikinin eline verilmiş."

"TRUMP İSRAİLLİLERİ ALASKA'YA TAŞISIN"

Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir röportajında, "Suudi Arabistan'ın çok toprağı olduğu burada bir Filistin devleti kurulabileceği" açıklamasına gönderme yaparak, "Trump eğer bölgede barış, istikrar ve refahın öncüsü olmak istiyorsa sevgili İsraillileri önce Alaska'ya taşıyabilir, ilhak edince de Grönland'a yerleştirebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Şubat'taki röportajında Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir" demişti.