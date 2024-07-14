Trump'a suikast girişimi Simpsonlar'da işlendi mi?

Yayınlanma: 14.07.2024 - 20:46

Güncelleme: 14.07.2024 - 20:49

Bu iddia, doğrulama merkezi Teyit.org tarafından incelendi. Yapılan araştırmaya göre, Trump'ın ölümünü resmeden ve Simpsonlar dizisinde geçtiği iddia edilen görselin aslında 2017 yılında Babadun adlı İspanyolca bir YouTube kanalında yayınlandığı ortaya çıktı.

Bu görsel, videonun 1 dakika 2. saniyesinde yer alıyor ve aynı görsel, 2020 yılında Trump ve eşi Melania Trump'ın COVID-19'a yakalanmaları sırasında tekrar dolaşıma sokulmuştu.

Trump'la ilişkilendirilen başka bir bölümde ise Springfield kasabasında, kasabanın isminin yer aldığı tepede yapılan bir açılış konu ediliyor. Ancak bu bölümde yaşanan olaylar, suikast girişimiyle hiçbir benzerlik taşımıyor.

"DOĞRU DEĞİL"

Teyit.org'un X hesabında şu açıklamara yer verildi:

"The Simpsons’ın Trump’un ölümünü resmettiği iddiası doğru değil.

The Simpsons’ın herhangi bir bölümünde böyle bir kare yer almıyor. Görsel, The Simpsons’ın “kehanetlerini” anlatmak için yapılan bir YouTube videosundan alınmış."