Trump'a suikast yapan Thomas Matthew Crooks kimdir?

Yayınlanma: 14.07.2024 - 14:44

Güncelleme: 14.07.2024 - 14:44

FBI, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks’un, Pensivanya’nın Butler kentindeki seçim mitinginde ABD Başkan adayı Donald Trump'a saldıran şahış olduğunu tespit etti.

Crooks, Trump'ın konuşma yaptığı sahneye doğru üç el ateş açtıktan saniyeler sonra ABD gizli servisi CIA ajanları tarafından vurularak öldürüldü.

FBI, Crooks’un açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Donald Trump ise, kurşun sıyırması sonucu kulağından yaralandı. FBI, saldırının tam nedenini araştırıyor.

KİMLİKSİZ GELDİ

Emniyet güçlerinin Pazar günü yaptıkları açıklamada, Crooks'un olay yerine kimliksiz geldiği ve kimliğinin başka yöntemlerle tespit edildiği söylendi.

FBI ajanı Kevin Rojek, konuyla ilgili olarak "Biyometrik onay için fotoğraflara baktık. Şüphelinin DNA’sını laboratuara gönderdik" dedi.

Saldırı sonrası ABD Federal Havacılık İdaresi, saldırının gerçekleştiği Bethel Parkı üzerindeki hava sahasını "özel güvenlik nedenleriyle" kapattığını duyurdu.

CUMHURİYETÇİ KAYDI VAR

Eyalet seçmen kayıtları Crooks'un, Trump’un partisi olan Cumhuriyetçi Parti'ye kayıtlı olduğunu gösteriyor. Yaklaşan 5 Kasım seçimlerinde Crooks, ilk kez oy kullanacaktı.

Crooks, Pensilvanya eyelatenin Butler kentinde, silahlı saldırının gerçekleştiği yerden yaklaşık bir saat uzaklıkta yaşıyordu.

2021 Federal Seçim Komisyonu dosyasına göre Crooks, 17 yaşındayken sol eğilimli ve Demokrat, ActBlue örgütüne 15 dolar bağışta bulunmuştu.

Bağış, ABD seçmenini Demokratik Parti için oy vermeye çağıran, Progressive Turnout Project (Yenilikçi Sonuç Projesi) için ayrılmıştı.

BABASI ANLAM VEREMEDİ

Crooks'un babası olan 53 yaşındaki Matthew Crooks, CNN'e konuştu. Ne olduğuna anlayamağını belirten Matthew Crooks, tam bir açıklama yapmadan önce kolluk kuvvetlerine ifade vereceğini bildirdi.

Pittsburgh Tribune-Review gazetesinin haberine göre Thomas Crooks, 2022 yılında Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu. Gazeteye göre Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi’nden 500 dolarlık bir "yıldız ödülü" aldı.

New York Times tarafından alıntılanan 2022 lise mezuniyet töreni videosunda Crooks'un alkışlar arasında diplomasını aldığı görülüyor.

Crooks’un evinin önüne konuşlanan onlarca polis ve FBI arabası, saldırganın evini araştırdı. Evin içersine bomba imha ekiplerinin de girdiği görüldü. Crooks’un evine olan tüm giriş ve çıkışlar, emniyet güçleri tarafından korunuyor.

Crooks’un komşusu olan, 30 yaşındaki Dan Maloney, olayı, “birinin böyle bir şeyi yapması, tam bir delilik” sözleriyle özetledi.