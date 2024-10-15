Trump'ı 'tehlikeli' olarak niteledi: Akli dengesini yitirmeye başladı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçim gününde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için ordudan destek alınmasına ilişkin açıklamasının ardından, rakibinin ülke için "tehlikeli" olduğunu belirtti.

Trump'ı 'tehlikeli' olarak niteledi: Akli dengesini yitirmeye başladı
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AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:46

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Pensilvanya eyaletine bağlı Erie şehrinde düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın "en kötü insanlar içimizdeki düşmanlar" ve bunlara karşı seçim gününde ordudan destek alınması gibi söylemlerini içeren bir klip oynattı.

Trump'ın ifadelerinin "tehlikeli" olduğunu ve kendisini desteklemeyen Amerikalıları "düşman" olarak nitelendirdiğini kaydeden Harris, "Donald Trump, gitgide dengesizleşmeye ve akli dengesini yitirmeye başladı" dedi.

Harris, ikinci bir Trump döneminin ABD için "tehlikeli" olacağını ifade etti.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Fox News'a verdiği mülakatta, "Bence daha büyük sorun içimizdeki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Bazı hasta insanlarımız, radikal sol politikacılarımız var" demişti.

Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için Ulusal Muhafızlardan ya da ordudan destek alınmasını önermişti.


Etiketler: #Donald Trump #Kamala Harris

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