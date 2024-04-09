Trump'ın 'Barış Planı' basına sızdı: Rusya neler kazanacak?

Yayınlanma: 09.04.2024 - 15:46

Güncelleme: 09.04.2024 - 15:46

ABD eski Başkanı Donald Trump seçilmesi halinde hatta göreve gelmeden önce bile Rusya ile Ukrayna arasında 24 saat içinde bir barış anlaşması sağlayabileceğini söyledi.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, Ancak, eski başkan bugüne kadar, iki yılı aşkın bir süredir devam eden ve on binlerce asker ve sivilin ölümüne neden olan savaşı nasıl bitirmeyi planladığına dair tek bir kelime bile söylemedi.

"UKRAYNALILAR SORUN ETMEYECEK"

Washington Post'a konuşan ve plan hakkında bilgi sahibi kaynaklardan biri, Trump'ın özel bir konuşmada Rusya ve Ukrayna'nın "itibarlarını kurtarmak istediklerini, bir çıkış yolu aradığını" ve bazı Ukraynalıların Rusya yönetimi altında yaşamayı "sorun etmeyeceğini" söylediğini aktardı.

Trump ya da danışmanlarıyla bu konuyu görüşen ve gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre Trump'ın önerisi Ukrayna'yı Kırım ve Donbas sınır bölgesini Rusya'ya bırakmaya zorlamaktan ibaret. Daha önce rapor edilmemiş olan bu yaklaşım, Başkan Biden'ın Rus saldırganlığını azaltmayı ve Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı vurgulayan politikasını önemli ölçüde tersine çevirecektir.

Analistlere göre; Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgeleri üzerindeki kontrolünü kabul etmek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük kara savaşının ardından Putin'in diktatörlüğünün etki alanını genişletecektir. Trump'ın bazı destekçileri onu böyle bir sonuca karşı ikna etmeye çalışıyor.

"PUTİN ÖDÜLLENDİRİLMİŞ OLACAK"

Bir zamanlar Trump'ı eleştirirken müttefiki haline gelen Senatör Lindsey Graham "Zamanımın tamamını Trump'ın Ukrayna konusunda ikna etmeye harcıyorum" dedi. Post'a konuşan Graham, Ukrayna topraklarının teslimi gerçekleşirse Putin'in saldırganlığının ödüllendirilmiş olacağını vurguladı.

Trump'ın kampanya sözcüsü Washington Post'un haberini "spekülasyon" olarak nitelendirdi, ancak Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya askeri yardım yoluyla Rusya'nın genişlemesini köreltme girişimini tersine çevireceği öne sürülen strateji hakkındaki konulara değinmedi.

Stimson Center Kıdemli Araştırmacısı Emma Ashford, ateşkes için Rusya'ya boyun eğmenin Ukrayna'nın komşusuyla gelecekte barışı garanti etmeyeceğini söyleyerek Trump'ın iddia edilen teklifi için "Bu korkunç bir anlaşma" dedi.