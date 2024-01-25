Trump’ın bir eski danışmanına daha hapis cezası

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Peter Navarro, 6 Ocak 2021’deki ABD Kongre Binası baskınına ilişkin soruşturmayla ilgili kendisine gönderilen mahkeme celbine uymadığı gerekçesiyle Kongre’ye saygısızlıktan 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 21:42
Trump’ın bir eski danışmanına daha hapis cezası
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ABD’de 6 Ocak 2021’de Kongre Binası’na düzenlenen baskınla ilgili soruşturmayı yürüten komite tarafından kendisine gönderilen mahkeme celbine uymadığı gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump’ın eski danışmanı Peter Navarro, ‘Kongre’ye saygısızlık’tan dört ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Navarro, cezasını temyize taşıyacağını bu nedenle Yargıç Amit Mehta’dan hakkındaki herhangi bir cezanın ertelenmesini talep etti.

Navarro, geçtiğimiz sene eylül ayında mahkeme celplerine uymadığı için iki kez Kongre’ye saygısızlıktan suçlu bulunmuştu. Savcılar, Yargıç Mehta’dan Navarro’yu her bir suç için aynı anda olmak üzere 6 ay hapis cezasına ve 200 bin dolar para cezasına çarptırmasını talep etmişti.

BANNON’A DA HAPİS

Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’un da 2022’de Kongre baskınını araştıran komiteye karşı "kötü niyetli olarak karşı gelme ve küçümseme" nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırılması istenmiş ardından 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bannon’un davası şu anda temyiz aşamasında devam ediyor.


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