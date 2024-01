Ünlü rock grubu The Smiths'ten Trump'a tepki: 'Bu b.ku bitti kabul edin'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:50

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:50

İngiliz rock grubu The Smiths'in gitaristi Johnny Marr, ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı için yarışan Donald Trump'ın mitinglerinde efsanevi rock grubunun şarkılarını kullanmasına engel olacağının sinyallerini verdi.

Bir X platformu kullanıcı, Trump'ın 2023'te Güney Dakota'da gerçekleştirdiği bir mitingde The Smiths'in 'Please, Please, Please Let Me Get What I Want' şarkısının çalındığı anların görüntülerini paylaştı.

Videoyu alıntılayan Marr, "Ahh, demek öyle, tamamdır. Milyon yıl düşünsem böyle bir şeyin yapılacağı aklıma gelmezdi. Bu b.ka an itibariyle son verildi diye kabul edebilirsiniz" yazdı.

Videonun viral olmasından sonra The Smiths şarkılarının birçok Trump mitinginde kullanıldığı belirtildi.

Adele, The Beatles, Bruce Springsteen, Elton John, the Rolling Stones, Queen, Pharrell Williams gibi birçok sanatçı, Trump'ın mitinglerinde şarkılarının kullanılmasına tepki göstermişti.