Ünlü rock grubu The Smiths'ten Trump'a tepki: 'Bu b.ku bitti kabul edin'

Adele, The Beatles, Bruce Springsteen, Elton John, the Rolling Stones, Queen, Pharrell Williams'ın ardından İngiliz rock grubu The Smiths de eski ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. The Smiths'in gitaristi Johnny Marr, Trump'ın mitinginde şarkılarının bir daha çalınmayacağını "Bu b.ku bitti kabul edin" sözleriyle belirtti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:50
Ünlü rock grubu The Smiths'ten Trump'a tepki: 'Bu b.ku bitti kabul edin'
Abone Ol google-news

İngiliz rock grubu The Smiths'in gitaristi Johnny Marr, ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı için yarışan Donald Trump'ın mitinglerinde efsanevi rock grubunun şarkılarını kullanmasına engel olacağının sinyallerini verdi.

Bir X platformu kullanıcı, Trump'ın 2023'te Güney Dakota'da gerçekleştirdiği bir mitingde The Smiths'in 'Please, Please, Please Let Me Get What I Want' şarkısının çalındığı anların görüntülerini paylaştı. 

Videoyu alıntılayan Marr, "Ahh, demek öyle, tamamdır. Milyon yıl düşünsem böyle bir şeyin yapılacağı aklıma gelmezdi. Bu b.ka an itibariyle son verildi diye kabul edebilirsiniz" yazdı. 

Videonun viral olmasından sonra The Smiths şarkılarının birçok Trump mitinginde kullanıldığı belirtildi. 

Adele, The Beatles, Bruce Springsteen, Elton John, the Rolling Stones, Queen, Pharrell Williams gibi birçok sanatçı, Trump'ın mitinglerinde şarkılarının kullanılmasına tepki göstermişti.


The smiths haberleri Donald Trump haberleri Tepki haberleri

İlgili Haberler

Son dakika: Esirleri taşıyan Rus uçağı düştü

Son dakika: Esirleri taşıyan Rus uçağı düştü
İngiliz basınından çarpıcı iddia: ‘İncirlik’ten Gazze’ye bomba taşındı’

İngiliz basınından çarpıcı iddia: ‘İncirlik’ten Gazze’ye bomba taşındı’

En Çok Okunan Haberler