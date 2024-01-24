Ünlü rock grubu The Smiths'ten Trump'a tepki: 'Bu b.ku bitti kabul edin'
Adele, The Beatles, Bruce Springsteen, Elton John, the Rolling Stones, Queen, Pharrell Williams'ın ardından İngiliz rock grubu The Smiths de eski ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. The Smiths'in gitaristi Johnny Marr, Trump'ın mitinginde şarkılarının bir daha çalınmayacağını "Bu b.ku bitti kabul edin" sözleriyle belirtti.
İngiliz rock grubu The Smiths'in gitaristi Johnny Marr, ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı için yarışan Donald Trump'ın mitinglerinde efsanevi rock grubunun şarkılarını kullanmasına engel olacağının sinyallerini verdi.
Bir X platformu kullanıcı, Trump'ın 2023'te Güney Dakota'da gerçekleştirdiği bir mitingde The Smiths'in 'Please, Please, Please Let Me Get What I Want' şarkısının çalındığı anların görüntülerini paylaştı.
Videoyu alıntılayan Marr, "Ahh, demek öyle, tamamdır. Milyon yıl düşünsem böyle bir şeyin yapılacağı aklıma gelmezdi. Bu b.ka an itibariyle son verildi diye kabul edebilirsiniz" yazdı.
Videonun viral olmasından sonra The Smiths şarkılarının birçok Trump mitinginde kullanıldığı belirtildi.
Adele, The Beatles, Bruce Springsteen, Elton John, the Rolling Stones, Queen, Pharrell Williams gibi birçok sanatçı, Trump'ın mitinglerinde şarkılarının kullanılmasına tepki göstermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- YRP İstanbul’da destek verecek!