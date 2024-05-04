Trump’ın eski yardımcısı ifade verdi: Tanık olarak dinlendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “sus payı” davasında ifade veren Trump’ın eski yardımcısı Hope Hicks, Trump’ın 2016 başkanlık seçimleri öncesinde kendisine yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels ile ilişki yaşadığını inkar etmesini söylediğini belirtti.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 08:56
Trump’ın eski yardımcısı ifade verdi: Tanık olarak dinlendi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York’taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 11’inci duruşmasında Trump’ın eski yardımcılarından Hope Hicks tanık olarak dinlendi.

2015 yılında Trump’ın siyasete girmesine şaşırdığını ve kendisinden seçim kampanyasının basın sekreteri olmasını istediğinde Trump’ın şaka yaptığını düşündüğünü söyleyen Hicks, "Bunu ciddiye alıp almamam gerektiğini anlamamıştım” ifadelerini kullandı.

Trump’ın seçim kampanyasının basın sekreteri olduktan sonra yaşadıkları hakkında soruları yanıtlayan Hicks, 8 Kasım 2016 seçimlerinden 4 gün önce Wall Street Journal gazetesinin yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’ın hikayesinin ayrıntılarını yayınlayacağını Trump’a söylediğini anlattı.

Trump’ın kendisine Daniels ile ilişki yaşadığını inkar etmesini söylediğini belirten Hicks, "Her türlü ilişkinin inkar edilmesini istiyordu" dedi.

Trump’ın kadınları taciz etmekle övündüğü "Access Hollywood" adlı magazin programının bir bölümünde yer alan ses kaydı hakkında da konuşan Hicks, olayın kamuoyuna yansımasıyla seçim kampanyasının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hicks, Trump’ın buna üzüldüğünü ancak yapılan yorumları hafife aldığını ifade etti.

Öte yandan Yargıç Juan Merchan, Trump hakkında daha önce konulan mahkeme çalışanları ve aileleri hakkında basına konuşma yasağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump’ın dün yaptığı “Anayasaya aykırı bir konuşma yasağı nedeniyle ifade vermem engelleniyor" açıklamasına atıfta bulunan Merchan, "Bay Trump’a altını çizerek söylemek istiyorum. Mahkemede ifade vermeye mutlak hakkınız var" dedi. Merchan, konuşma yasağının mahkeme ifadelerini kapsamadığını vurguladı. Mahkeme, duruşmaya Pazartesi günü devam edilmesine karar verdi.

Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels’e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilirken, dava Trump’ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyor.


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