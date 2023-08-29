Trump'ın mahkeme tarihi açıklandı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:42

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:42

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 yılındaki seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmekle ilgili suçlandığı davada yargılanacağı tarih belli oldu.

Başkent Washington DC’de ABD Federal Mahkemesi’nin bugün verdiği karar ile Trump’ın yargılanacağı tarih 4 Mart 2024 olarak açıklandı.

Yargıç Tanya Chutkan, Trump’ın avukatlarının duruşma tarihini 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan başkanlık ve kongre seçimlerinin sonrasına erteleme talebini reddederek, “Kamuoyunun bu meseleyi hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturma hakkı vardır” dedi.



6 EYLÜL’DE DE MAHKEMEYE ÇIKACAK

Fulton Bölge Mahkemesi Yargıcı Scott McAfee, Trump’in Georgia eyaletinde 2020 yılındaki başkanlık seçimlerine müdahale etmekle etmekle suçlandığı davanın tarihini 6 Eylül 2024 olarak belirledi.

McAfee, Trump ile beraber 18 kişinin de aynı gün hakim karşısına çıkacağını açıkladı.



ABD HALKINI DESTEĞE ÇAĞIRMIŞTI

Hakkında çıkan tüm suçlamaları reddeden Trump, Georgia’daki seçim sonuçlarına müdahale ettiği suçlamanın ardından 25 Ağustos’ta cezaevine giderek direkt teslim olmuş, eski başkan 200 bin kefalet ile serbest bırakılmıştı.

ABD’de 2024 yılında yapılacak olan seçim çalışmalarına devam eden Trump ve ekibi, Trump’ın cezaevinde çektirdiği sabıka fotoğrafını web sitesinin ana sayfasına koymuştu.

Fotoğrafın altına “Şiddet olaylarıyla meşhur Georgia eyaletinin Fulton County Hapishanesi’nde, hiçbir suç işlememiş olmama rağmen tutuklandım” şeklinde açıklama yapan Trump, ABD halkını desteğe çağırmıştı.

