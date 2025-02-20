Trump'ın oğlundan Zelenskiy'i hedef aldı: Deepfake videosuyla alay etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dans ettiği görülen yapay zekayla oluşturulmuş bir "deepfake" video paylaşarak, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak" ifadelerini kullandı.

Trump'ın oğlundan Zelenskiy'i hedef aldı: Deepfake videosuyla alay etti
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AA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:56

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, bir kullanıcının paylaştığı yapay zekadan faydalanılarak üretilen "deepfake" videoyu yeniden paylaştı.

Videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzik eşliğinde dans ettiği görülüyor.

 

Trump Jr, paylaşımında, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #ABD #Donald Trump

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