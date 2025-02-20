Trump'ın oğlundan Zelenskiy'i hedef aldı: Deepfake videosuyla alay etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dans ettiği görülen yapay zekayla oluşturulmuş bir "deepfake" video paylaşarak, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, bir kullanıcının paylaştığı yapay zekadan faydalanılarak üretilen "deepfake" videoyu yeniden paylaştı.
Videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzik eşliğinde dans ettiği görülüyor.
Zelenskyy should really just go win the war without our endless $$$. Let’s see how that works out. https://t.co/fugXuhtggp— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 19, 2025
Trump Jr, paylaşımında, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #ABD #Donald Trump
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