Trump’ın, Zelenskiy suçlaması partisini ikiye böldü: Putin'i görmezden gelemeyiz

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:46

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu olduğunda, herkesten önce (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i suçluyorum" ifadesini kullandı.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için "Ukrayna'nın en iyi umudu" olduğunu da kaydeden Graham, eski ABD başkanları Joe Biden ve Barack Obama'nın da savaştan "sorumlu olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Washington Post'un (WP) haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör John Thune da Trump'ın savaşın başlamasından Zelenskiy'i sorumlu tutmasına karşı çıkarak "saldırgan tarafın Rusya olduğu konusunda şüphe olmadığını" kaydetti.

Thune ayrıca, "Yürüttükleri görüşmelerin bizi savaşı sona erdirecek bir tür anlaşmaya götüreceğini umuyorum" ifadesini kullandı.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin "en zor zamanda ülkesine cesurca liderlik ettiğini" ve ona "büyük bir hayranlık" duyduğunu belirterek, "Bu olayın kışkırtıcısının Rusya olduğunu unutmamalıyız. Sebepsiz bir saldırı başlatan Putin'di" değerlendirmesinde bulundu.

WP'ye konuşan Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, "Eğer bunun devam eden müzakerelerle bir ilgisi varsa, hepimiz barış istiyoruz ama ben başka tarafa bakmayı ve Putin'i bir otokrat olarak görmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

CNN kanalına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis de savaştan "Putin'in sorumlu olduğu" görüşünü paylaştı.

Diğer yandan, Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Trump'ın Ukrayna'da 6 yıldır seçim yapılmadığını ifade etmek istediğini belirterek ABD Başkanı'nın açıklamalarını destekledi.

Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın "yüksek sesle pazarlık yaptığını" kaydederek savaşı bitirme konusunda "her zaman tutarlı olduğunu" aktardı.

DEMOKRATLAR DA TRUMP'A TEPKİLİ

Senato kürsüsünde konuşma yapan Demokrat senatörler Dick Durbin ve Tim Kaine, Trump'ın açıklamalarını "utanç verici" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

Durbin, Trump'ın "Kremlin propagandasını papağan gibi tekrarlamaktan ve Putin'in kulağına fısıldadığı yalanları yaymaktan başka bir şey yapmadığını" dile getirirken Kaine ise ABD Başkanı'nın bu açıklamalarıyla "Putin ile yakınlık kurmaya çalıştığını" ifade etti.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında, Zelenskiy'le ilgili olarak, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" açıklamasında bulunmuştu.

Daha sonra Zelenskiy için bir kez daha "diktatör" ifadesini kullanan Trump, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" demişti.