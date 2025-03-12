Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ateşkes görüşmeleri için Moskova'ya gidiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes müzakereleri için bu hafta Moskova'ya gideceğini kaydederek "Rusları bu planı imzalamaya çağırıyoruz" dedi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ateşkes görüşmeleri için Moskova'ya gidiyor
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 22:48

ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.

Sürecin gidişatından umutlu olduklarını ve Ukrayna heyetiyle başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Leavitt, şimdi Rus tarafıyla görüşmeye geçtiklerini belirtti.

Leavitt, "Bildiğiniz üzere Bay Witkoff bu hafta Moskova'ya gidiyor ve Rusları bu planı imzalamaya çağırıyoruz. Bu savaşta barışa en çok yaklaştığımız an bu. Başkan, Ruslardan bu işi bitirmemize yardım etmelerini bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un bugün Rus mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptığını da ifade eden Sözcü, Trump'ın ekibinin şu anda bu konuya odaklandıklarını vurguladı.

Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yarın yapacağı görüşmenin hatırlatılması üzerine, görüşmeye ilişkin bir yorum yapamayacağını kaydeden Leavitt, NATO üyesi ülkelerin "adil bir şekilde" kendi paylarına düşen savunma harcamalarını yapmaları gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde, Ukrayna ile ateşkes anlaşması konusunda bir mutabakata varmalarının ardından Moskova ile görüşeceklerini kaydederek, "Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." demişti.

Trump, ABD'li bir heyetin yakın zamanda görüşmeler için Rusya'ya gideceğini de sözlerine eklemişti.


Etiketler: #Steve Witkoff #Moskova

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