Trump'ın savunma bakanı adayına 'taciz' suçlaması

Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:44

Güncelleme: 22.01.2025 - 13:44

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği Pete Hegseth'in eski baldızı Danielle Hegseth, senatörlere verdiği ifadede, Hegseth'in ikinci eski eşini bir keresinde “bir dolaba saklanıp arkadaşlarına kriz anında kullanmaları için bir kod sözcüğü verecek kadar taciz ettiğini” ileri sürdü.

Pete Hegseth'in erkek kardeşiyle evli olan Danielle Hegseth, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi olan Senatör Jack Reed'in 18 Ocak'taki talebi üzerine imzaladığı yeminli ifadesinde “Samantha'nın güvenliğinden endişe ettiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Pete Hegseth ise Samantha Hegseth'i taciz ettiğini reddediyor.

Reuters, 21 Ocak tarihli ifadenin bir kopyasını inceledi ve Hegseth'e karşı alkol kötüye kullanımı ve Danielle Hegseth'in 2013 yılında bir barda tanık olduğunu söylediği “Hayır, evet demektir!” bağırışları da dahil olmak üzere saldırgan bulduğu ifadeleri içeren iddiaları da inceledi.

İfadesinde, Hegseth'in “erkeklerin, kadınlardan cinsel rıza almalarına gerek olmadığına dair bir inancı belirtmek istediğini anladığını” kaydeden Danielle, “FBI'a da söylediğim gibi, Hegseth'in kadınların oy kullanma hakkına sahip olmaması ve çalışmaması gerektiğini söylediğini de duydum” dedi.

NBC, Pete Hegseth'in avukatı Timothy Parlatore'nin Samantha'nın “hiçbir zaman istismar iddiasında bulunmadığını, istismar olmadığını kabul eden mahkeme belgelerini imzaladığını ve yakın zamanda FBI mülakatı sırasında da aynı şeyi teyit ettiğini” söylediğini aktarıyor.

“EVLİLİĞİMDE FİZİKSEL İSTİSMAR OLMADI”

NBC News'e konuşan Pete'nin ikinci eski eşi Samantha, “Evliliğimde fiziksel istismar olmadı” ifadelerini kullandı.

Danielle, Pete Hegseth'in Samantha'ya kötü davrandığını iddia ederek, “Samantha bana bir keresinde kişisel güvenliğinden korktuğu için Hegseth'ten dolabında saklandığını da söyledi” diye konuştu.

Danielle ayrıca, Samantha'nın “Hegseth'ten uzaklaşması gerektiğini hissettiğinde”, belgede belirtmediği bir kod sözcüğü mesaj atmasını içeren planını da anlattı. İddiaya göre, Danielle, bu şifreyi alırsa, yardım etmek için Minnesota'ya uçması için başka bir arkadaşıyla temasa geçmesi gerekiyordu.

Danielle, “Samantha bana 2015-2016 yıllarında bu şifreyi mesajla gönderdi ve ben de diğer kişiyi arayarak Samantha'nın yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdim” dedi.

PETE HEGSETH'E YÖNELİK SUÇLAMALAR

Suçlamalar, Cumhuriyetçilerin liderliğindeki ABD Senatosu'nun Hegseth'in onayı için oylamaya hazırlandığı bir dönemde geldi.

Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğun az olması, Demokratlar ve bağımsızların Hegseth'e karşı birleşmesi halinde, Hegseth'in onaylanması için en fazla üç senatörün desteğini kaybedebileceği anlamına geliyor.

Hegseth'e yönelik 2017'deki cinsel istismar iddiası da dahil olmak üzere, Hegseth'le ilgili bazı olaylar Demokrat milletvekilleri arasında endişeye yol açtı.

Hegseth ayrıca gazi kuruluşlarında aşırı içki içmek ve mali açıdan kötü yönetimle de suçlanıyor. Hegseth, onaylanması halinde alkolden uzak duracağına söz verdi ve bu kuruluşları yönetirken mali hatalar yaptığını söyledi, ancak görevi kötüye kullandığını reddetti.

2021 yılında ilk kez Reuters tarafından bildirilen bir olayda Hegseth, dövmeleri nedeniyle Ulusal Muhafız Ordusu'nun bir üyesi tarafından “içeriden tehdit” olarak damgalanmıştı.