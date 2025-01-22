Trump’tan, Rusya’ya ek yaptırım sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için müzakereleri reddetmesi halinde Rusya’ya ek yaptırımlar uygulayabileceğini ifade etti. Trump, ülkede yapay zeka altyapısı kurmak için “Stargate” adlı ortak bir girişim oluşturulacağını ve özel sektörün 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Trump’tan, Rusya’ya ek yaptırım sinyali
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:41

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika’ya fentanil ihraç ettiği gerekçesiyle Çin’e 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10’luk gümrük vergisi koymayı düşündüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için müzakere masasına gelmemesi halinde Rusya’ya ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine Trump, "Muhtemel görünüyor" şeklinde cevap verdi.

ABD’nin Ukrayna’ya silah göndermeye devam edip etmeyeceği sorulan Trump, bu konuyu değerlendirdiklerini belirterek, “(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenski ile görüşüyoruz. Çok yakında Başkan Putin ile görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya destek olmak için daha fazla şey yapması gerektiğini vurguladı.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin kendisine savaşı sona erdirmek için barış anlaşması istediğini söylediğini de aktardı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e Ukrayna’daki savaşı durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulunduğunu belirten Trump, “Bu konuda pek bir şey yapmadı. Çok fazla gücü var, tıpkı bizim çok fazla gücümüz olduğu gibi. ’Bunu halletmeniz gerek’ dedim, bunu görüştük” şeklinde konuştu.


Etiketler: #Donald Trump #Rusya

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