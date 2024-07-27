Trump'ın sözcüsünden Obama iddiası: Kamala Harris'i hedef aldı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 13:15

Güncelleme: 27.07.2024 - 13:18

ABD'de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında mücadele devam ediyor.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Donald Trump’ın sözcüsü Steven Cheung, eski başkanlardan Barack Obama’nın; ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in "Marksist bir sahtekar olduğunu düşündüğünü" öne sürdü.

Cheung, "Demokrat Parti'deki pek çok kişi Harris'in, Trump'ı yenemeyecek Marksist bir sahtekar olduğunu düşünüyor ve hala daha iyi bir adayın çıkmasını bekliyorlar. Sahtekar Joe Biden ve Demokrat Parti çevrelerinde devam eden siyasi kaos, Demokratlar adaylarına resmen karar verene kadar genel seçim tartışmalarının ayrıntıları kesinleştirilemez" dedi.

Cheung ayrıca, "Bu nedenle Harris ile bir münazara planı yapmak uygun olmaz, çünkü Demokratlar fikirlerini değiştirebilirler" diye ekledi.

OBAMA, HARRİS'İ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Cheung'un açıklamalarından bir gün sonra Harris'i desteklediklerini duyurdular.

Harris, sosyal medya hesabından Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile telefon görüşmesi yaptığını gösteren bir video yayınladı.

Obama görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ona harika bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağına inandığımızı ve bizim tam desteğimizi aldığını söyledik. Ülkemiz için bu kritik zamanda, Kasım ayında kazanması için elimizden geleni yapacağız. Bize katılacağınızı umuyoruz” ifadesini kullandı.

Obama telefon görüşmesi sırasında Harris’e adaylık için kendisini desteklemekten gurur duyduklarını ifade etti.

Eski First Lady Michelle Obama ise Harris’e "Seninle gurur duyuyorum. Bu tarihi bir şey olacak" dedi. Obama ailesine destekleri ve uzun süreli dostlukları için minnettarlığını ifade eden Harris ise "Bunun benim için anlamı çok büyük" ifadesini kullandı.