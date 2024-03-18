Trump'ın sözleri tartışma yarattı: Biden cephesinden sert yanıt!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:10

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:10

ABD’de eski Başkan Donald Trump, Ohio’da düzenlenen mitingde tartışmalara yol açan ifadeler kullandı.

Başkanlık seçimlerinin ABD tarihindeki "en önemli tarih" olacağını savunan Trump, Beyaz Saray için yürüttüğü kampanyayı ülke için bir "dönüm noktası" olarak niteledi.

Yeniçağ'ın aktardığına göre, ABD otomobil endüstrisine yönelik tehditlerle ilgili konuştuğu sırada, seçilememesi halinde ülkenin "kan golüne döneceğini" belirten Trump, Çinlilerin Meksika'da araba üretip Amerikalılara satma planlarını eleştirdi.

Trump, "Sınırdan geçen her bir arabaya yüzde 100 gümrük vergisi koyacağız ve ben seçilirsem bu arabaları satamayacaksınız. Şimdi eğer seçilemezsem tüm ülke için bir kan gölü olacak, bu en azı olacak, ülke için bir kan gölü olacak. Bu en azı olacak. Ama o arabaları satamayacaklar" diye konuştu.

Trump’ın sözleri büyük tepki çekerken yeni bir açıklama geldi.

Trump’ın kampanya ekibi sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın otomotiv sektörünü kast ettiğini belirterek, “(Joe) Biden’ın politikaları otomotiv endüstrisi ve işçileri için bir kan gölü yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

BİDEN CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Öte yandan Trump’ın “Seçilemezsem ülke kan gölüne dönecek” sözlerine Biden cephesinden tepki geldi.

Biden’ın kampanya ekibi sözcülerinden James Singer, "Trump'ın bu kadar olduğunu" belirterek, "O (Trump) bir başka 6 Ocak istiyor. Ama Amerika halkı, ona bu kasım ayında yeni bir seçim yenilgisi verecek çünkü onun aşırılığını, şiddete olan sevgisini ve intikama olan susamışlığını reddetmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.