Trump'ın zaferi sonrası Musk'ın hisselerinde rekor yükseliş

Yayınlanma: 06.11.2024 - 21:51

Güncelleme: 06.11.2024 - 22:27

Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, ABD'deki elektrikli araç pazarında 2024 yılı ortasına kadar yüzde 48,9'luk bir pazar payı yakalayan Tesla'nın hisseleri, Donald Trump'ın zaferi sonrası yüzde 15 oranında yükseldi.

Rakip elektrikli araç üreticisi Rivian'ın hisseleri yüzde 9, Lucid Group'un hisseleri ise yüzde 3,1 oranında düşerken, Çinli elektrikli araç üreticisi NIO ise yüzde 6 değer kaybetti.

ÇİNLİ ŞİRKETLER İÇİN TEHLİKE ÇANLARI...

Wedbush analisti Dan Ives, yatırımcılara gönderdiği bir notta, “Tesla'nın eşsiz bir ölçeği ve kapsamı var. Bu dinamik, Musk ve Tesla'ya elektrikli araç sübvansiyonu olmayan bir ortamda net bir rekabet avantajı sağlayabilir ve muhtemelen daha ucuz Çinli elektrikli araç oyuncularını piyasadan uzaklaştırabilir" ifadelerine yer verdi.

Trump, geçmiş döneminde, ABD dışında, özellikle de Çin'deki elektrikli araç üreticilerini doğrudan etkileyecek şekilde yabancı mallara yüzde 10 ila 20 oranında gümrük vergisi uygulanmasını önermiş ve böylelikle elektrikli araç üreticilerinin hisseleri büyük düşüş göstermişti.

KAMPANYAYA PARA YAĞDIRDI

Musk, seçim maratonu boyunca Trump'ın en büyük bağışçılarından biriydi ve başkanlık yarışına 70 milyon dolardan fazla kaynak akıttı. Ayrıca siyasi eylem komitesi için dilekçe imzalayan seçmenlere de para dağıttı.

2024 Tesla için zorlu bir yıl oldu; satışlar ve kâr yılın ilk yarısında düşüş gösterirken kâr üçüncü çeyrekte yüzde 17,3 arttı.