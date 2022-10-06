Trump'tan Biden'a sert eleştiri: Dünya bize gülüyor, bize alaycı bakıyor

06 Ekim 2022 Perşembe, 11:14

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de katıldığı bir konferansta enerji piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, Joe Biden'ı diğer ülkelerden petrol üretimini artırmasını istediği için "yalvarmakla" suçladı.

Trump, Joe Biden yönetiminin talebinin "çılgınca" olduğunu değerlendirerek, "Venezuela'ya yalvarıyoruz, Suudi Arabistan'a yalvarıyoruz, ayaklarımızın altında herkesten daha fazlası varken herkese petrol için yalvarıyoruz" dedi.

Trump, Venezuela dahil üçüncü taraf tedarikçilerden petrol satın almak yerine ABD'de petrol üretilmesi gerektiğini savundu.

ABD'nin, dünyanın "alay" konusu haline geldiğini dile getiren Trump, "Dünya bize gülüyor, bize alaycı bakıyor" ifadelerini kullandı.