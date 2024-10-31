Trump'tan Biden'a yanıt: Çöp kamyonunda poz verdi
ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın, Trump destekçilerine 'çöp' ifadesini kullanmasının ardından Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, çöp kamyonunda poz verdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Trump destekçilerine 'çöp' ifadesini kullanmasının üzerine çöp kamyonuna bindi.
Trump, çöp kamyonunda paylaştığı fotoğrafa ilişkin, “Kamala ve Joe hepimize çöp diyor. Ben sana Amerika’nın kalbi ve ruhu diyorum” ifadelerini kullandı.
Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçiler tarafından yapılan mitingde Porto Riko'yu yüzen bir çöp adası olarak nitelendiren bir komedyenin yorumları büyük tepki yarattı.
Çarşamba günü konuşma yapan ABD Devlet Başkanı Joe Biden, "Ortada gördüğüm tek çöp onun destekçileri" dedi.
Etiketler: #ABD #Donald Trump
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