Trump'tan, BRICS'e 'ölüm' fermanı: Geri dönüp yalvaracaklar

Yayınlanma: 15.02.2025 - 14:46

Güncelleme: 15.02.2025 - 14:46

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ticaret ve kalkınma grubunu “ölü” ilan ederek, grubun ortak bir para birimi kurma planlarına devam etmeleri halinde üye ülkelerden yapılan tüm ithalata büyük gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.

Trump, şunları kaydetti:

“BRICS oraya kötü bir amaç için konuldu. Onlara dolarla oyun oynamak istiyorlarsa %100 gümrük vergisi ile vurulacaklarını söyledim. Bunu yapmak istediklerini söyledikleri gün geri gelecekler ve yalvarıyoruz, yalvarıyoruz diyecekler. Bunu söylediğimden beri BRICS öldü.”

Trump BRICS ülkelerinin ABD üzerindeki potansiyel ekonomik baskı gücüne ilişkin endişeleri reddederek, “Onlar bizi zor durumda bırakmıyor. Biz onları sıkıştırıyoruz. BRICS oyun oynamak istiyorsa, o ülkeler bizimle ticaret yapmaz. Biz de onlarla ticaret yapmayız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BRICS SERÜVENİ

Türkiye, son dönemde BRICS ile ilişkilerini güçlendirme yönünde önemli adımlar atmıştır. 2 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin, BRICS'e tam üyelik başvurusunda bulunduğu ileri sürüldü. Bu başvuru, Türkiye'nin Doğu ile bağlarını kuvvetlendirme ve küresel ekonomik işbirliklerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Ekim 2024'te Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde, Türkiye'nin üyelik talebi ele alınmıştır. Zirve sonrasında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkeye "partner ülke" statüsü verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu statünün BRICS'in organizasyon yapısında geçiş sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, Bolat, Türkiye'nin BRICS üyeliğinin Hindistan tarafından engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Batı hem de Doğu ile ilişkilerini dengeli bir şekilde sürdürmeyi hedeflediğini vurguladı. Eylül 2024'te yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi doğu odaklı oluşumlarla bağlarını derinleştirirken, Batı ile olan ilişkilerini de devam ettireceğini ifade etti.

BRICS

BRICS ilk olarak 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kuruldu ve Güney Afrika 2010 yılında gruba katıldı. Geçen yıl Mısır, İran, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere dört ülke daha resmi olarak bloğa katıldı. Uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerine göre mevcut üyeler dünya nüfusunun yaklaşık %46'sını ve küresel GSYH'nin %36'sından fazlasını oluşturuyor.

BRICS ortak para birimine ilişkin spekülasyonlar son yıllarda devam etse de üye ülkeler bu konuda herhangi bir resmi görüşme yapıldığını reddetti.

Ekim ayında Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS zirvesinde liderler, Batı SWIFT ağını tamamlayacak bir sınır ötesi ödeme sistemi geliştirmeyi ve ticarette yerel para birimlerinin kullanımını yaygınlaştırmayı taahhüt ettiler.