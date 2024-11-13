Trump'tan Elon Musk kararı: Hangi bakanlıkta görev alacak?

Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:34

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:34

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, yeni kurulacak 'Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nda görev alacak Elon Musk ile ilgili, "Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile çalışan Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönetecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Ramaswamy ve Musk'ın, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (Department Of Goverenment Efficiency) görevlerini ise "Bu iki harika Amerikalı birlikte, benim yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, gereksiz düzenlemeleri kesmesine, israf harcamalarını azaltmasına ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasına öncülük edecek" diyerek tanımladı.