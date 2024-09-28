Trump'tan Google'a dava tehdidi
Trump, Google'ı aramalarda rakibi Kamala Harris'i kayırdığı iddiasıyla dava etmekle tehdit etti
ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde arama sonuçlarını Demokratların adayı Kamala Harris'i kayırmak için manipüle ettiğini iddia ettiği Google'ı dava edeceğini söyledi.
Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Google'ın kendisi hakkında olumsuz haberlere öncelik verirken Harris'e dair olumlu haberleri öne çıkaran "yasa dışı" bir algoritma kullandığını iddia etti.
Kasımda seçimleri kazanması halinde ABD Adalet Bakanlığını, Google'ı seçimlere "açık müdahale" etmesi nedeniyle dava etmeye çağıracağını söyledi.
Donald Trump, "Bu yasa dışı faaliyettir." dedi.
Trump'ın açıklamalarının, muhafazakar Medya Araştırma Merkezi'nin Google'ın arama algoritmasının Trump'tan çok Harris'e fayda sağladığını iddia eden çalışmasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.
Google söz konusu suçlamaları reddederek, arama algoritmasının herhangi bir adayı kayırmak için manipüle edilmediğini bildirdi.
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