Trump’tan İran itirafı: 'Askeri üssünüze 18 füze fırlatacağız ama...'

Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:11

Güncelleme: 07.11.2023 - 16:11

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran ile danışıklı dövüş yaptıklarını itiraf etti.

Trump, Kasım Süleymani öldürüldükten sonra ABD üslerine yapılan İran saldırıları aslında ABD’ye önceden söylediğini açıkladı.

Trump, yaptığı itirafta şöyle konuştu:

“İranlılar bizi aradılar ve "Dinleyin, başka seçeneğimiz yok" dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Ve onları anladım. Biz onları vurduk, bir şeyler yapacaklar. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. o geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum. Bize, 'merak etmeyin. Askeri üssünüze 18 füze fırlatacağız ama hiçbiri üssü vuramayacak' çünkü bunlar çok isabetli füzeler. Bunlar aslında asla kaçırmayan füzelerdir. Çok güvenilirler, çok isabetliler"