Trump'tan, Javier Milei'ye destek: Seninle gurur duyuyorum

Yayınlanma: 20.11.2023 - 14:01

Güncelleme: 20.11.2023 - 14:02

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de dün devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan aşırı sağcı Javier Milei'yi tebrik etti.

Donald Trump, Milei'nin, Arjantin'i "yeniden harika" yapacağını söyledi.

Trump, "Bütün dünya izledi. Seninle gurur duyuyorum. Ülkende gidişatı tersine çevirecek ve Arjantin’i yeniden harika yapacaksın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Arjantin’de dün devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için halk sandık başına gitti. Oyların yaklaşık yüzde 90’ının sayıldığı seçimin resmi olmayan ön sonuçlarına göre oyların yüzde 56’ını alan Javier Milei, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından Milei başkent Buenos Aires’te yaptığı zafer konuşmasında, "Bugün Arjantin’in yeniden inşası başlıyor. Bugün Arjantin’in gerilemesinin sonu başlıyor. Gerileme modelinin artık sonu geldi. Bundan geri dönüş yok" dedi. Arjantin’in dünyada asla kaybetmemesi gereken konumuna geri döneceğini söyleyen Milei, "Daha iyi bir dünyanın inşası için özgür dünyanın tüm uluslarıyla omuz omuza çalışacağız" şeklinde konuştu.

Arjantin’deki ekonomik duruma ilişkin konuşan Milei, "Önümüzde enflasyon, işsizlik ve yoksulluk gibi çok büyük sorunlar var. Durum kritik ve yarım yamalak tedbirlere yer yok" ifadesini kullandı.

Seçimde oyların yüzde 44’ünü alan Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise yaptığı açıklamada, sonuçların beklediği gibi olmadığını belirterek, Javier Milei’yi zaferinden dolayı tebrik ettiğini kaydetti.