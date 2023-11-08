Wanda Nara'dan hastalığı için açıklama! 'Arjantin'e gittiğimde tüm kontrolleri tekrar yaptırdım'

Yayınlanma: 08.11.2023 - 18:34

Güncelleme: 08.11.2023 - 18:34

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde hastalığının lösemi olduğunu duyuran Wanda Nara, Arjantin'den sunucu Angel de Brito'ya konuştu. Angel de Brito, Wanda Nara'nın Arjantin'e gelmesi ve Fundaleu'dan tedavi merkezinde doktor Miguel Pavlovsky ile görüşmesinin ardından kendisine attığı mesajı paylaştı.

WANDA NARA: "ÇOK TİTİZİM"

Wanda Nara, mesajında "Arjantin'e gittiğimde tüm kontrolleri tekrar yaptırdım ve değerler stabilize olduğu için iyiydim. Doktorun benden istediği tek şey, ilaçlarımı almayı bırakmamam. Çok titizim, ilaçlarımı almayı bırakmıyorum ve tüm kontrolleri yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Angel de Brito, Wanda Nara'nın yarışma programına katılmadan önce de doktoruna danıştığını ve fiziksel aktivite için uygun olup olmadığını yönelik bilgi istediğini aktardı.

"Şüpheleri vardı" diyen Angel de Brito, doktorun ise; ilaçlarına, uykusuna ve dinlenmesine dikkat ettiği takdirde Wanda Nara ve ailesine fiziksel olarak bir sorun yaşamayacağını söylediğini belirtti.