Trump’tan muhalif bürokratlara ‘güvenlik izni’ cezası

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:31

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:31

Trump, ilk başkanlığında kendisine karşıt davranışlar sergileyen eski İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Özel Kalem Müdürü Miles Taylor ve DHS bünyesindeki Siber ve Altyapı Güvenliği Ajansının (CISA) eski direktörü Chris Krebs'i hedef aldı.

2020'de aleyhine New York Times (NYT) gazetesine anonim bir makale yazan kişinin Taylor olduğunun ortaya çıkmasının ardından Trump, dün imzaladığı muhtırayla Taylor'ın güvenlik izinlerini askıya aldı.

Oval Ofis'te basına konuşan Başkan Trump, hükümet içi gizli toplantıların kaleme alınmasını "casusluk" olarak tanımlayarak, Taylor'ı "ihanetle" suçladı.

Trump'ın kendisini hedef alması üzerine Taylor, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunun olacağını biliyordum. Muhalif olmak ne yasa dışıdır ne de vatan hainliğidir. ABD karanlık bir çukura doğru sürükleniyor" ifadesini kullandı.

Trump'ın birinci döneminde CISA direktörü olan Krebs'in 2020 başkanlık seçimlerinde "Trump'ın kendini güvence altına almak için seçimi kaybettiğini ve oy sayımında yanlışlık olduğunu" ileri sürmesi nedeniyle Krebs'in de güvenlik izinleri iptal edildi.

Krebs, X hesabından konuya ilişkin paylaşımında, 2020'de görevinden alınması üzerine, "Hizmet etmekten onur duyuyorum. Doğrusunu yaptık. Bugünü koru, yarını güvence altına al" ifadelerine yer verdiği açıklamasını yeniden paylaştı.