Trump'tan Putin konusunda geri adım: O çok değişti
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna sınırına asker yığdığı dönemde taktiğini 'dahice' olarak değerlendiren Eski ABD Başkanı Trump geri adım attı. Trump Putin için "O çok değişti" dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermesine "şaşırdığını" söyledi ve tehditlerinin bir müzakere taktiği olduğuna inandığını açıkladı.
Washington Examiner'a konuşan Trump Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin "Şaşırdım - şaşırdım. Askerlerini sınıra gönderdiğinde pazarlık yaptığını sanıyordum. Müzakere etmenin zor bir yolu olduğunu düşündüm ama müzakere etmenin akıllıca bir yolu (...) Herkesin ABD ve diğer ülkelerle yaptığı gibi iyi bir anlaşma yapacağını düşündüm - bilirsiniz, her ticaret anlaşması gibi. Ve sanırım o değişti. Bence o değişti. Bu dünya için çok üzücü bir şey. O çok değişti" dedi.
Öte yandan mevcut Başkan Joe Biden ise Putin'i "tiran" olarak nitelendirdi. Aralarında eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın eski Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert C. O'Brien'ın da bulunduğu üst düzey Cumhuriyetçiler, Rusya başkanını sert bir şekilde kınadı ve Cumhuriyetçi Parti'de Putin sempatizanı olmadığını ilan etti. Bu açıklamalar Trump'ın başlangıçta Putin'i kişisel olarak eleştirmeyi reddetmesinden sonra geldi.
Kaynak: Habertürk
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