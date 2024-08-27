Trump'tan Rus ordusuna övgüler: 'Harika bir kış savaşçısı...'
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Rus ordusunun kış koşullarında savaşma konusunda “iyi bir deneyime sahip” olduğunu söyledi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Senarist Shawn Ryan ile “Shawn Ryan Show” adlı YouTube kanalında röportaj gerçekleştirdi.
Trump, Rus ordusunun kış koşullarında savaşma konusunda “iyi bir deneyime sahip” olduğunu söyledi.
Trump, “Biliyorsunuz, Rusya harika bir kış savaşçısıdır. Onlar kazandı. (Nazi) Almanya'yı yendiler ve Napolyon'u yendiler. Onları yenmek kolay değil ve devasa bir orduları var. Ukrayna öyle değil, ama Ukrayna'ya çok para veriyoruz” ifadelerini kullandı.
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