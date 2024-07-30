Trump'tan seçim öncesi büyük hamle: Harris'i hedef alan reklam kampanyası başlayacak

Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:01

Güncelleme: 30.07.2024 - 11:01

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’in yükselen seçmen ilgisi ve bağışlarına karşı bu hafta altı kritik eyalette 10 milyon dolar (yaklaşık 331 milyon TL) değerinde reklam kampanyası başlatacak.

Bu, Trump’ın Ocak ayından bu yana yaptığı en büyük reklam harcaması olma özelliğini taşıyor. Reuters'a göre, Trump’ın kampanyası bu hamle hakkında yorum yapmadı ancak Harris’in adaylığının yarışı değiştirdiği kesin.

Geçen hafta Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilerek Harris'i desteklemesinin ardından, Harris Demokrat Parti içinde ve büyük bağışçılardan hızla destek topladı. Genç seçmenler dahil olmakla Biden’ın kazanmakta zorlandığı gruplardan da destek aldı.

TRUMP’IN YENİ MESAJI

Trump’ın kampanyası, Biden’ın başkanlık için uygun olmadığına dair aylardır süren tartışmaların ardından, genç ve dinamik Harris'e karşı yeni bir mesaj bulmak zorunda kaldı.

Pazartesi günü Trump, Harris’in eski röportajlarını, kampanya etkinliklerini ve tartışmalarını kullanarak onu sıradan Amerikalılarla bağlantısı kopuk aşırı bir liberal olarak göstermeye çalıştı.

Harris, Trump kampanyasının, onun sicili hakkında yalan söylediğini iddia etti. Harris'in sözcüsü Sarafina Chitika, “Başkan Yardımcısı Harris, Biden-Harris yönetiminin tarihi, popüler gündemini geçirmek için partiler arası çalışmada kilit bir lider olmuştur” dedi.

HARRIS’İN STRATEJİSİ

Harris, partinin adayı olarak ortaya çıktığından beri, Trump'ın New York’taki sus payı davasındaki mahkumiyetlerini ve karşı karşıya olduğu diğer cezai suçlamaları odak noktası yaptı ve onu ülke çapındaki Cumhuriyetçi eyaletlerdeki kürtaj karşıtı önlemlerden sorumlu tuttu.

Trump’ı destekleyen bir süper PAC olan MAGA Inc., geçen hafta Harris’i eleştiren yeni reklamlar için üç eyalette 32 milyon dolar harcayacağını açıkladı.

Demokrat bir süper PAC olan Future Forward ise Harris’i Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvanya ve Wisconsin gibi seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde desteklemek için 50 milyon dolarlık bir çalışma başlatacağını duyurdu. Harris’in kampanyası, geçen hafta 200 milyon dolarlık yeni bağış topladığını açıkladı.

Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde göçmenlik ve sağlık hizmetleri konularında sol eğilimli pozisyonlar benimsedi, ancak Biden’ın başkan yardımcısı olarak yönetimin daha pragmatik politikalarına sadık kaldı.

Demokrat anket firması Blueprint’ten anketör Evan Roth Smith, Harris’in seçmenlerin zihninde kampanyası başlamadan önce Trump kampanyasının onu tanımlayabileceği riskine dikkat çekti.

Wisconsin Cumhuriyetçi Parti başkanı Brian Schimming, “Joe Biden'ı sevmediyseniz, Kamala Harris'i gerçekten sevmeyeceksiniz" dedi.