Trump'tan, Truth Social CEO’su Nunes’e kritik görev

Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:47

Güncelleme: 15.12.2024 - 10:47

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025 tarihine az bir zaman kala yanında yer alacak isimleri belirlemeye devam ediyor.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’ın CEO’su Devin Nunes’i Beyaz Saray istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nunes’in danışma kuruluna liderlik ederken, Truth Social’ın CEO’su olmaya da devam edeceğini belirtti.

Trump, "Devin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin eski Başkanı olarak sahip olduğu deneyimden ve Rusya aldatmacasının ortaya çıkarılmasındaki kilit rolünden yararlanarak bana ABD İstihbarat Topluluğu’nun faaliyetlerinin etkinliği ve uygunluğuna ilişkin bağımsız değerlendirmeler sunacak" ifadelerini kullandı.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump, eski istihbarat başkanı Richard Grenell’i özel görevler için başkanlık elçisi olarak seçtiğini açıkladı.

Trump, Truth Social’dan yaptığı açıklamada, Grenell’in "Venezuela ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere dünyanın en sıcak noktalarında çalışacağını" aktardı.