Trump'tan Ukrayna kararı: Fon kesintisi uyguladı
ABD'de Donald Trump yönetiminin, Yale Üniversitesinin "Ukrayna'da savaşta kaybolan çocuklara" ilişkin yürüttüğü programa fonu kestiği belirtilirken, programdaki verilerin de silindiği öne sürüldü.
Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göndermeyi planladığı bir mektuba ulaşıldı.
Söz konusu mektupta, Yale Üniversitesi tarafından yürütülen ve Ukrayna'daki savaşta kaybolan çocuklara ilişkin kanıtların yer aldığının ileri sürüldüğü programın fonlanmasının yönetim tarafından sonlandırıldığı iddia edildi.
Mektupta ayrıca, fonun sonlandırılmasının ardından, araştırmacıların uydu görüntüleri ve biyometrik veriler de dahil olmak üzere 35 bin çocuğa ilişkin veriye erişimini kaybettiği öne sürülerek, "Programdaki verilerin tamamen silindiğini düşünüyoruz. Eğer bu doğruysa, yıkıcı etkili olur" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, programa ilişkin fonun sonlandırıldığını doğrularken, verilerin silinip silinmediğine dair bilgi paylaşmadı.
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