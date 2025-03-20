Trump'tan Ukrayna kararı: Fon kesintisi uyguladı

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Yale Üniversitesinin "Ukrayna'da savaşta kaybolan çocuklara" ilişkin yürüttüğü programa fonu kestiği belirtilirken, programdaki verilerin de silindiği öne sürüldü.

Trump'tan Ukrayna kararı: Fon kesintisi uyguladı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:27

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göndermeyi planladığı bir mektuba ulaşıldı.

Söz konusu mektupta, Yale Üniversitesi tarafından yürütülen ve Ukrayna'daki savaşta kaybolan çocuklara ilişkin kanıtların yer aldığının ileri sürüldüğü programın fonlanmasının yönetim tarafından sonlandırıldığı iddia edildi.

Mektupta ayrıca, fonun sonlandırılmasının ardından, araştırmacıların uydu görüntüleri ve biyometrik veriler de dahil olmak üzere 35 bin çocuğa ilişkin veriye erişimini kaybettiği öne sürülerek, "Programdaki verilerin tamamen silindiğini düşünüyoruz. Eğer bu doğruysa, yıkıcı etkili olur" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, programa ilişkin fonun sonlandırıldığını doğrularken, verilerin silinip silinmediğine dair bilgi paylaşmadı.


Etiketler: #Donald Trump #Ukrayna

İlgili Haberler

UPenn'e Trump ambargosu: Fonlar askıya alındı

UPenn'e Trump ambargosu: Fonlar askıya alındı
Trump, Putin ile görüşmesini anlattı: Ateşkes yakın mı?

Trump, Putin ile görüşmesini anlattı: Ateşkes yakın mı?
ABD ordusunda cinsiyet kimliği krizi: Trump'ın kararnamesine yargı engeli

ABD ordusunda cinsiyet kimliği krizi: Trump'ın kararnamesine yargı engeli
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler