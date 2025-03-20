UPenn'e Trump ambargosu: Fonlar askıya alındı
ABD'de Donald Trump yönetiminin, okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonu askıya aldığı belirtildi.
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Söz verildi ve tutuldu" ifadesi paylaşıldı.
Açıklamada, "Trump yönetimi, kadınların sporda erkeklerle rekabet etmesini zorlayan politikaları nedeniyle Pensilvanya Üniversitesine sağlanan 175 milyon dolarlık federal fonu geçici olarak durdurdu" ifadesi kullanıldı.
UPenn Sözcüsü Ron Ozio ise Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, üniversiteye bu konuda herhangi bir bildirim yapılmadığını belirtti.
Ozio, UPenn'in atletik takımlara sporcu öğrencilerin katılımı konusunda, bu konuda düzenlemeleri yapan Ulusal Üniversitelerarası Atletizm Birliği (NCAA) kurallarına uyduklarına işaret ederek, diğer üniversitelerin de bu kuralları takip ettiklerini hatırlattı.
ABD Eğitim Bakanlığı Sivil Haklar Ofisi, okulun kadın takımında yüzen ve 2022'de 1. Lig şampiyonluğu kazanmasıyla ülkede tartışmalara neden olan ilk transseksüel sporcu Lia Thomas üzerinden UPenn'e soruşturma başlatmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay ABD üniversitelerinde transseksüel sporcuların kadın takımlarında müsabakalara girmelerini yasaklamayı amaçlayan bir kararname imzalamıştı.
Trump, seçim kampanyaları sırasında erkek doğduğu halde cinsiyet değiştiren transseksüel öğrencilerin okullardaki kadın spor müsabakalarında yarışmasını yasaklayacağı sözünü vermişti.
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