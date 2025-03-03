Trump'tan Zelenski açıklaması: 'ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 20:07

Güncelleme: 03.03.2025 - 20:32

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yüklendi.

Trump, Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve Zelenski'nin "Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi yakın değil" yönündeki sözlerini alıntılayarak, "Bu, Zelenski tarafından yapılabilecek en kötü açıklama" yorumunu yaptı.

ABD Ukrayna'ya destek verdiği sürece Zelenski'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu savunan Trump, Zelenski'nin "barışa hazır olmadığını" düşündüğünü vurguladı.

Trump, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecektir. Muhtemelen Rusya'ya karşı güç gösterisi için yapılmış pek de iyi bir açıklama değil" değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında geçen cuma günü Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından Trump, Zelenski'nin barış yapmaya hazır olmadığını ifade ederek muhatabını suçlamıştı.