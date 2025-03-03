Bitcoin yeniden yükselişte: Trump'ın rezerv açıklaması etkili oldu!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:28

Güncelleme: 03.03.2025 - 17:28

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın dijital varlıklara yönelik yeni bir stratejik rezerv oluşturulması fikrini gündeme getirmesinin ardından büyük bir artış gösterdi. Pazartesi günü, geçen haftanın en düşük seviyelerinden yüzde 20'den fazla yükselen Bitcoin, diğer kripto para birimleriyle birlikte keskin bir çıkış yaptı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI KRİPTO PİYASASINI CANLANDIRDI

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada ocak ayında yayımlanan bir icra emrinin ardından Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Cardano gibi dijital para birimlerinin bir rezervde toplanacağını belirtti. Bu açıklama, kripto para yatırımcıları arasında büyük bir iyimserlik yaratarak, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların değerlerinde hızlı artışa yol açtı.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 78 bin 273 dolara kadar gerileyerek Kasım ayının en düşük seviyesini görmüştü, ancak Trump'ın açıklamaları ile fiyat yüzde 20 artarak 91 bin 605 dolara yükseldi. Ethereum de benzer bir şekilde, yüzde 20'lik bir artışla 2 bin 351 dolara çıktı. XRP ve Solana da cuma gününün düşük seviyelerinden yüzde 30 oranında değer kazandı. Cardano ise geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşün ardından yüzde 60 oranında artış gösterdi.

'TRUMP YATIRIMCILARIN BEKLEDİĞİNİ VERDİ'

City Index'in kıdemli piyasa analisti Matt Simpson, “Trump kripto yatırımcılarının beklediğini verdi” diyerek, piyasa duyarlılığının olumlu yönde değiştiğini belirtti. Weston ise, “Yeni zirveler yapma potansiyeli mevcut, ancak bu durum yalnızca yeni bir riskten kaçış dalgası olmadıkça geçerli olabilir” dedi.

Trump’ın açıklamalarının ardından, yatırımcılar için bir risk iştahı yeniden oluştu. Ancak, Pepperstone araştırma müdürü Chris Weston, rallinin Trump'ın Beyaz Saray Kripto Zirvesi'ne kadar uzanabileceğini ancak diğer piyasalardaki düşüş eğilimlerinin bu durumu etkileyebileceğini belirtti.

BITCOIN BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI

Bitcoin, şubat ayında yüzde 17'lik bir düşüşle en büyük aylık kaybını yaşadı ve ocak ayında 105 bin doları aşan fiyatından üçte birini kaybetmiş oldu. Ancak Trump’ın kripto dostu yaklaşımı ve stratejik bir Bitcoin fonunun desteklenmesi, piyasalarda iyimserliği artıran faktörlerden biri.

XTB araştırma direktörü Kathleen Brooks, “Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesine ulaşması bir hedef olabilir” diyerek, ABD hükümetinin müdahalesinin piyasa üzerinde büyük bir etkisi olabileceğine dikkat çekti. Ancak IG piyasa analisti Tony Sycamore, bu tür bir müdahalenin kripto para piyasasında endişelere yol açabileceği ve bu rezervdeki alımların kaynağının belirsiz olduğunu vurguladı.