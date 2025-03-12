Trump’tan Zelenski’ye yeni davet: Beyaz Saray’da görüşecekler!
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Oval Ofis'te tartışma yaşadığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi yeniden Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirdi.
Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz" dedi.
İki ülke arasındaki sürecin tam bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu belirten Trump, "Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder" değerlendirmesini yaptı.
Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle" diye yanıt verdi.
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