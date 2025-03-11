Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi: 'Ulusal Acil Durum ilan edeceğim'

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya uygulanan vergileri artırma kararı aldı. Kanada’dan ABD’ye ihraç edilen çelik ve alüminyuma ek vergi getirileceğini duyurdu.

Trump, Ticaret Bakanlığı'na çelik ve alüminyum ithalatında vergilerin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılması talimatını verdiğini açıkladı. Ayrıca Kanada'nın ABD süt ürünlerine uyguladığı yüksek tarifeleri kaldırmaması durumunda, 2 Nisan'da otomobil ithalatına yönelik tarifelerin de artırılacağını belirtti.

Kanada’nın savunma harcamalarına yeterince katkı yapmadığını savunan Trump, ülkenin ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini öne sürdü. Bu hamlenin tüm ticari engelleri ortadan kaldıracağını iddia eden Trump, birleşmenin Kanada için de ekonomik ve askeri açıdan faydalı olacağını söyledi.

Truth Social'den açıklama yapan ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Kanada'nın Ontario eyaletinin Birleşik Devletlere gelen “Elektrik” ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyması üzerine, Ticaret Bakanıma dünyanın en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerinden biri olan KANADA'DAN BİRLEŞİK DEVLETLERE gelen tüm ÇELİK ve ALÜMİNYUM ürünlerine yüzde 50 oranında EK yüzde 25 gümrük vergisi eklenmesi talimatını verdim. Bu uygulama 12 Mart, YARIN SABAH yürürlüğe girecektir. Ayrıca Kanada, çeşitli ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ila yüzde 390 oranındaki Amerikan çiftçisi karşıtı gümrük vergisini de derhal kaldırmalıdır. Kısa bir süre içerisinde tehdit altındaki bölgede Elektrik konusunda Ulusal Acil Durum ilan edeceğim. Bu, ABD'nin Kanada'dan gelen bu kötü niyetli tehdidi hafifletmek için yapılması gerekenleri hızla yapmasını sağlayacaktır. Kanada'nın uzun süredir uyguladığı diğer korkunç gümrük vergileri de aynı şekilde kaldırılmazsa, 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini önemli ölçüde arttıracağım ve böylece Kanada'daki otomobil üretimini kalıcı olarak durduracağım. Bu arabalar ABD'de kolaylıkla üretilebilir! Ayrıca, Kanada Ulusal Güvenlik için çok az ödeme yapıyor ve askeri koruma için ABD'ye güveniyor. Kanada'yı yılda 200 Milyar Dolardan fazla sübvanse ediyoruz. NEDEN? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey Kanada'nın aziz Elli Birinci Eyaletimiz olmasıdır. Bu sayede tüm gümrük tarifeleri ve diğer her şey tamamen ortadan kalkacaktır. Kanadalıların vergileri çok önemli ölçüde azalacak, askeri ve diğer açılardan daha güvende olacaklardır."