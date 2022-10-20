Truss'ın görev süresi boyunca neler yaşandı?

20 Ekim 2022 Perşembe, 17:41

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifa ettiğini duyurdu.

Truss, Başbakanlık Konutu 10 numara önünde yaptığı açıklamada, Kral'a istifasını bildirdikten sonra kamuoyuyla istifa ettiği bilgisini paylaştı.

İngiliz gazete BBC, Liz Truss'ın görev süresi boyunca gerçekleşen önemli olayları derledi.

5 Eylül: Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti üyelerinin oylarıyla en yakın rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı geride bırakarak parti lideri seçildi. Ertesi gün de Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

8 Eylül: Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti.

23 Eylül: Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, Truss'ın liderlik yarışı vaadleri doğrultusunda 45 milyar sterlinlik vergi kesintilerini detaylandırdığı mini bütçesini açıkladı. Piyasalar sarsıldı

26 Eylül: İngiliz Sterlini, Amerikan doları karşısında 1,03'le tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

3 Ekim: Truss ve Maliye Bakanı Kwarteng en yüksek gelir grubuna, çok tepki çeken yüzde 5'lik gelir vergisi indirimi kararından geri adım atmak zorunda kaldı.

14 Ekim: Truss, Maliye Bakanı Kwarteng'i görevden aldı ve onun yerine vergi kesintilerinin hemen tamamını geri alan Jeremy Hunt'ı getirdi.

19 Ekim: İçişleri Bakanı Suella Braverman, hassas bir elektronik postayı özel hesabından paylaşarak kuralları çiğnediğini kabul ederek istifa etti. Ancak Braverman istifa mektubunda hata yapanın istifa etmesi gerektiğini söyleyerek doğrudan Truss'ı hedef aldı.

Parlamento'da yapılan bir oylama sırasında Muhafazakar Parti milletvekillerinin grup başkanvekilleri tarafından itilip kakıldığı bildirildi. Grup başkan ve başkanvekillerinin istifa ettiği haberleri daha sonra Başbakanlık tarafından yalanlandı.

20 Ekim: Liz Truss'ın istifasını açıklamasıyla İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti içinde dört yıl içinde dördüncü kez liderlik seçimi süreci başlamış oldu.

Truss'ın istifasını açıklaması sonrası sterlin dolar karşısında az da olsa değer kazandı, kur 1,12'ye çıktı.