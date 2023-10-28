Tüm eyalete korku salmıştı: Ölü olarak bulundu

Yayınlanma: 28.10.2023 - 10:05

Güncelleme: 28.10.2023 - 10:06

ABD'nin Maine eyaletinde silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Robert Card'ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Orduda yedek silah eğitmeni ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen Robert Card'ın intihar ettiği ileri sürüldü.

Eyalet Valisi Janet Mills, Card'ın, eyaletin Lizbon kentinde ölü bulunduğu ifade edildi.

Vali Mills, “Bu akşam Maine Eyalet Polisinin Robert Card'ın cesedini Lisbon'da bulduğunu bildirmek üzere buradayım. Kendisi ölmüştür. Başkan Biden'ı arayarak bu haber hakkında bilgilendirdim ve ayrıca Senatör King ve Senatör Collins ile Temsilci Pingree ve Temsilci Golden'ı da bilgilendirdim. Pek çok Maine’li gibi ben de Robert Card'ın artık hiç kimse için bir tehdit oluşturmadığını bilerek rahat bir nefes alıyorum. Bu duyguyu paylaşan pek çok insan olduğunu biliyorum. Onun ölümünün bu trajedinin kurbanlarına teselli getirmeyeceğini de biliyorum. Bu arama sona ermiş olsa da kolluk kuvvetlerinin bu trajediyi tam olarak araştırmaya devam ettiğini biliyorum” dedi.

Maine eyaletinin Lewiston kentinde silahlı saldırı düzenleyen Card, 18 kişiyi öldürmüş, 13 kişiyi de yaralamıştı.

Saldırının ardından kaçan Card'ı yakalamak için İç Güvenlik Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu FBI geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.