Tüm ülkeyi öldürmeye yetecek miktarda ele geçirildi: 'Zombi uyuşturucusu olarak biliniyor'

Yayınlanma: 20.01.2024 - 13:28

Güncelleme: 20.01.2024 - 13:28

DEA'den dün yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda toplamda 386 milyon doz fentanile el konduğu bildirildi.

Bu miktarın en az 77 milyonunun hap, 5 bin 400 kilosununsa toz halinde olduğu aktarıldı. Hapların 4,2 milyonunun, toz fentanilinse yaklaşık 500 kilosunun reçeteli ilaçlar içine gizlendiği bildirildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, açıklamada "Bu, DEA tarafından bir yıl içinde ele geçirilen en yüksek fentanil miktarı. Tüm Amerikalılar öldürmeye yeter" dendi.

Geçen yıl yapılan laboratuvar çalışmalarına göre 10 fentanil hapından 7'si ölümcül dozda uyuşturucu içeriyor. DEA, bunun 2022'de 10 haptan 6'sında, 2021'deyse 10 haptan 4'ünde gözlemlendiğini aktardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) rakamlarına göre Haziran 2022 - Haziran 2023'te en az 112 bin 300 Amerikalı uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu vakalardan yüzde 70'i fentanil kaynaklıydı.

DEA'in geçen yılki operasyonlarında ele geçirdiği fentanillerin yüzde 10'u New York şehrindeydi. Ekimde şehrin Bronx bölgesindeki bir depoya düzenlenen baskında 200 bin hap ve 22,5 kilogram toz fentanile el konmuştu.

Ayrıca New York şehrinde el konan metamfetamin oranında yüzde 270, metamfetamin haplarında yüzde 307, kokaindeyse yüzde 55 artış kaydedildi.

DEA, 2022'de de 379 milyon doz fentanile el konduğunu, bunun tüm ABD'lileri öldürmeye yetecek miktarda olduğunu bildirmişti.