Tüm zamanların en başarılı yatırımcısı ünvanına sahip James Simons 86 yaşında öldü

Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:07

Güncelleme: 11.05.2024 - 16:07

Renaissance Technologies'in kurucusu ve eski Soğuk Savaş kod kırıcısı olan milyarder yatırımcı ve hayırsever James Simons'ın 86 yaşında öldüğü vakfı tarafından açıklandı.

Kantitatif yatırım alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Simons, ticarette bilgisayar algoritmalarını kullanarak finans sektöründe devrim yarattığı için "Quant King" lakabını almıştı.

31 MİLYAR DOLAR SERVET

Tahmini net serveti 31 milyar dolardı ve hayatı boyunca tıbbi araştırmalara, eğitime ve siyasi amaçlara cömertçe katkıda bulundu.

Simons, Renaissance Technologies'i 1978 yılında East Setauket, New York'ta, hareketli finans merkezlerinden uzakta kurdu. Onun liderliğinde, Renaissance'ın Medallion Fonu otuz yıl boyunca yıllık ortalama %60'ın üzerinde getiri sağlayarak benzeri görülmemiş bir başarı elde etti. Gizli ticaret stratejileri Wall Street'te kantitatif ticareti dönüştürerek dikkat ve saygı topladı.

Simons, finansal dehasının ötesinde, 1994 yılında eşi Marilyn ile birlikte kurduğu Simons Vakfı aracılığıyla bilimsel ilerlemenin önemli bir destekçisiydi.

Kendisinden geriye eşi, üç çocuğu, beş torunu ve bir torununun torunu kalmıştır. Etkisini yansıtan Simons bir keresinde şöyle demişti: "Çok matematik yaptım, çok para kazandım ve neredeyse hepsini dağıttım. Hayatımın hikayesi budur."