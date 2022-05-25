Tunus açıklarında göçmen teknesi battı

Uluslararası Göç Örgütü, Tunus açıklarında bir göçmen teknesinin battığını ve 76 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:27
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı
Abone Ol google-news

Uluslararası Göç Örgütü, Tunus açıklarında kalabalık bir göçmen teknesinin batması sonucu 76 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Göç Örgütü, 24 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Son aylarda, Tunus ve Libya'dan İtalya'ya geçiş girişimlerinin sıklığında artışl yaşanırken onlarca insan Tunus kıyılarında hayatını kaybetti. Son yıllardaysa yüz binlerce insan Akdeniz'i tehlikeli bir yolculukla geçmeye çalıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler