Tunus açıklarında göçmen teknesi battı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:27

Uluslararası Göç Örgütü, Tunus açıklarında kalabalık bir göçmen teknesinin batması sonucu 76 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Göç Örgütü, 24 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Son aylarda, Tunus ve Libya'dan İtalya'ya geçiş girişimlerinin sıklığında artışl yaşanırken onlarca insan Tunus kıyılarında hayatını kaybetti. Son yıllardaysa yüz binlerce insan Akdeniz'i tehlikeli bir yolculukla geçmeye çalıştı.