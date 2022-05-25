Tunus açıklarında göçmen teknesi battı
Uluslararası Göç Örgütü, Tunus açıklarında bir göçmen teknesinin battığını ve 76 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Uluslararası Göç Örgütü, Tunus açıklarında kalabalık bir göçmen teknesinin batması sonucu 76 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Göç Örgütü, 24 kişinin de kurtarıldığını belirtti.
Son aylarda, Tunus ve Libya'dan İtalya'ya geçiş girişimlerinin sıklığında artışl yaşanırken onlarca insan Tunus kıyılarında hayatını kaybetti. Son yıllardaysa yüz binlerce insan Akdeniz'i tehlikeli bir yolculukla geçmeye çalıştı.
Video Haberler
- o anlar kamerada
- 'Yargı hukuka değil, iktidara göre işliyor'
- 'Ay sonuna kadar 85 liram kaldı'
- Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
- Dikkat! Bu 3 sahile girmenin cezası 109 bin TL
- Boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı
- 12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Sedat Peker de devreye girdi
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
- AKP'den ilk yanıt geldi