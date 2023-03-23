Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü, 28 kayıp
Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Tunus açıklarında İtalya’ya gitmek üzere yolan çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı bildirildi.
Tekne faciasında 5 Afrikalı göçmenin hayatını kaybettiği, 28 göçmenin ise kayıp olduğu aktarıldı.
Teknede kaç göçmenin bulunduğu henüz bilinmiyor.
Tunus Sosyal ve Ekonomik Haklar Forumu yetkilisi Romadan Ben Omar yaptığı açıklamada, sahil güvenliğin Tunus’un Sfax kenti açıklarında batan teknede bulunan 5 göçmeni kurtardığını aktararak, göçmenlerin psikolojik durumlarının kötü olduğunu belirtti
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