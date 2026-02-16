Tunus’ta muhalefet lideri Olfa Hamdi gözaltına alındı

Tunus’ta muhalefet figürü Olfa Hamdi, ülkenin ana havalimanına iniş yaptıktan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, gözaltı Cumhurbaşkanı Kays Said’i eleştiren isimlere yönelik son adım olarak değerlendiriliyor.

Üçüncü Cumhuriyet Partisi lideri olan Hamdi’nin yurt dışında yaşadığı ve daha önce Tunus’un ulusal hava yolu şirketi Tunisair’in CEO’luğunu yaptığı biliniyor.

Hamdi, Cumhurbaşkanı Said’in yönetimini sık sık eleştirmiş, geçiş hükümeti kurulması ve erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet temsilcileri, gözaltının 2021 yılında Said’in geniş yetkiler üstlenmesinden bu yana artan baskı politikasının bir parçası olduğunu savundu. Eleştirmenler, Said’in 2021’deki adımını “darbe” olarak nitelendirmişti.

“MUHALEFETİ SUSTURMA” İDDİASI

Şubat ayı başında da Cumhurbaşkanı’nı alaya alan bir milletvekilinin gözaltına alınması muhalefet tarafından “eleştirel sesleri susturma girişimi” olarak değerlendirilmişti.

Tunus’ta birçok muhalefet lideri, aktivist ve gazeteci halen tutuklu bulunuyor. Eleştirmenler, Said’i 2021’den bu yana ülkeyi “açık hava hapishanesine” çevirmekle suçluyor.

Cumhurbaşkanı Said ise suçlamaları reddederek, diktatör olmadığını ve yasanın herkes için geçerli olduğunu savunuyor.