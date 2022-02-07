Tunus Yüksek Yargı Konseyi binası emniyet güçlerince kapatıldı
Cumhurbaşkanı Kays Said, İçişleri Bakanlığı ziyareti sırasında Yüksek Yargı Konseyi'nin kapatılacağı niyetini açıklamıştı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Yüksek Yargı Konseyi'ni kapatma niyetini açıklamasının ardından, kurum binasına giriş çıkışlar emniyet güçlerince durduruldu.
Yüksek Yargı Koseyi Başkanı Yusuf Buzahir, bir özel radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in Konsey'i feshetme niyetini açıklamasının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren emniyet güçlerince, idari personel ve konsey üyeleri dahil olmak üzere binaya girişlerin engellediğini belirtti.
Bu gelişmenin, Konsey'e saldırılarda yeni bir aşama olduğunu belirten Buzahir, “Konsey'e yönelik bu saldırılar, devlet kurumlarına müdahale ve yargı erkini ele geçirmeye çalışma girişimleridir.” dedi.
Cumhurbaşkanı Said’in kararına tepkiler
Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in, cumartesi akşamı İçişleri Bakanlığı'na yaptığı ziyaret sırasında çekilen görüntülerini paylaşmıştı.
Bakanlıktaki toplantıda geçici bir kararname çıkararak Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararı alacağını söyleyen Said, "Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.
Said’in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmeye niyeti olduğunu açıklamasının ardından, başta yargı kurulları olmak üzere, Meclis ve ülkedeki birçok siyasi partiden, sivil toplum örgütlerinden söz konusu fesih kararının kabul edilmeyeceği duyuruldu.
Yüksek Yargı Konseyi'nce yapılan açıklamada, “Anayasal ve bağımsız bir kurum olan Konsey'in feshi için yasal bir dayanak yok. Kanunlar ve Tunus Anayasası Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme mekanizmasından yoksundur.” ifadelerine yer verildi.
Tunus’taki siyasi kriz
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said’in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.
Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.
Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.
Tunus Cumhurbaşkanı, 19 Ocak'ta da Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını duyurmuştu. Said'in bu kararı birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.
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