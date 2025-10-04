Tunuslu gazetecilerden İsrail’e dava: “Korsanlık ve adam kaçırma”

Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’na saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Debbar, “Gazetecilerimize yönelik yapılan korsanlık ve adam kaçırma eylemlerine karşı sessiz kalmayacağız” dedi. Sendika, hem Tunus’ta hem de uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim’de Gazze sularına yaklaşmıştı. İsrail ordusu, filodaki onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze’ye insani yardım için yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Filoda çok sayıda gazeteci, aktivist ve insani yardım gönüllüsü bulunuyordu.