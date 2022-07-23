Tunus'ta anayasa referandumu protestosu: 'Tek kişi iktidarına hayır'

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:54

Tunus'ta yüzlerce kişi, yeni anayasa taslağının oylanacağı 25 Temmuz’daki referandum karşıtı gösteri düzenledi.

Bağımsız Tunus derneklerinden oluşan Sivil Koalisyon tarafından başkent Tunus'ta düzenlenen gösteriye Demokratik Akım, Cumhuriyet ve İşçi partilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Göstericiler, "Tek kişi iktidarına hayır", "Devrimin kazanımlarından ödün verilmesine hayır" ve "Anayasa taslağını halk yazmadı" şeklinde pankartlar açtı. Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan İçişleri Bakanlığına yürümeye çalışan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz bombası atarak müdahale etti.

Müdahale sırasında gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçiren Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, hastaneye kaldırıldı.

İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami, siyasi parti temsilcileri ve aktivistlerle yeni anayasa taslağına hayır demek için toplandıklarını söyledi.

Hamma el-Hemmami, gösteriye müdahale emrinin, Cumhurbaşkanı Kays Said ve onu destekleyen yöneticilerden geldiğini belirterek, "Geçmişte olduğu gibi şimdi de direnişimizi sürdüreceğiz. Tunuslu gençler özgürlüğü ve onuruyla oynanmasına sessiz kalmayacak" dedi.

Hemmami, "Cumhurbaşkanı Said iktidarı bırakmayacak çünkü devleti yıkan bir anayasal darbe gerçekleştirdi ve hesap vermekten ve hapisten de korkuyor. Bu nedenle cumhurbaşkanının eylemlerinin denetlenmesiyle ilgili hiçbir madde içermeyen anayasa taslağını geçirmeye çalışıyor. Bu taslak, diktatörlüğün yerleşmesi yönünde büyük bir adım" diye konuştu.

TUNUS'TA SİYASİ KRİZ VE YENİ ANAYASA REFERANDUMU SÜRECİ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da referanduma sunulacak yeni anayasa taslağı 30 Haziran’da kamuoyuna duyurulmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Ülkede kayıtlı 9 milyon 296 bin 64 seçmenin Anayasa referandumu için 25 Temmuz'da sandık başına gitmesi bekleniyor.