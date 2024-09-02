Tunus’ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri: 3 aday yarışacak

Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:24

Güncelleme: 02.09.2024 - 17:24

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında, “6 Ekim’deki seçimlerde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal yarışacak" dedi.

Buasker, adaylık başvuruları kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğunu veya adaylık şartlarını yerine getirmediklerini kaydetti.

Başvurusu kabul edilmeyenlerden 3’ünün İdari Mahkeme’den aldıkları olumlu kararın uygulanmasının mümkün olmadığını belirten Buasker, seçimlerde yalnızca 3 adayın yarışacağını ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 2 Temmuz’da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 Ekim’de yapılacağını duyurmuştu.